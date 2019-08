© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter di Antonio Conte è tornata ad allenarsi nella mattinata di oggi nel Centro Sportivo Suning. Clima disteso e rilassato all'interno della comitiva azzurra, come dimostrano le foto postate dal club sul proprio sito ufficiale. E in mezzo alla carrellata di immagini riguardanti la seduta, composta da riscaldamento, torello ed esercitazioni tecniche con la palla, in un paio di scatti è presente anche Mauro Icardi, che continua quindi a lavorare, almeno per quel che riguarda la parte fisica, con il resto dei compagni. La squadra continua dunque la preparazione in vista dell'amichevole contro il Valencia.