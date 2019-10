Inter, seduta video prolungata dopo il calo della squadra col Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutti davanti al video per analizzare nel secondo tempo di Sassuolo-Inter. Questa mattina Antonio Conte, scrive la 'Gazzetta dello Sport', ha deciso per una seduta video più lunga del solito per analizzare gli errori commessi al Mapei Stadium, quelli che hanno reso incerta la partita fino alla fine nonostante il momentaneo 1-4 dopo il rigore realizzato da Lautaro Martinez.

Conte prima di dar via all'allenamento odierno ha voluto far vedere alla squadra cosa non ha funzionato nell'atteggiamento della squadra, un monito affinché quel finale di gara non si riveda più. Soprattutto nella già decisiva sfida di mercoledì contro il Borussia Dortmund.