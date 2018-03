Inter: segnali incoraggianti, ma c'è il rischio psicosi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Se l’Inter fosse una squadra normale, le indicazioni consecutive alla gara contro il Napoli sarebbero certamente molto confortanti anche ad ampio raggio. La scelta di Spalletti di opporre all’ex capolista gran parte della qualità di cui dispone, senza il timore reverenziale che solitamente accompagna gli avversari dei ragazzi di Sarri, ha fornito delle indicazioni decisamente positive e destinate a crescere nel futuro prossimo e non solo di pari passo con la condizione degli interpreti di riferimento. Il ruolo di Brozovic è quello più adeguato a far convogliare nella miglior maniera possibile i chilometri che percorre e la qualità di cui è dotato, Rafinha sulla trequarti ha sprazzi di classe cristallina che dalle parti di San Siro non si vedono da diverso tempo; Joao Cancelo ha le caratteristiche per diventare un terzino tra i più performanti del continente e Skriniar resta il solito insuperabile baluardo. Insomma, indizi di grande livello, che con il supporto di un Icardi recuperato e di un Perisic sui suoi livelli (troppo timidi i passi avanti palesati contro i partenopei) costruirebbero le prospettive per una crescita costante. La premessa iniziale, tuttavia, resta una discriminante impossibile da non essere valutata. Perché lo psicodramma in salsa nerazzurra è sempre dietro l’angolo, e ragionamenti simili nel post gara d’andata portarono ad un crollo emotivo anziché al consolidamento di una squadra alla ricerca della propria identità. A Spalletti il compito di far confluire gli aspetti positivi nella crescita della sua squadra, con vista sul futuro.