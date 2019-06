Inter, segnali positivi da Lukaku. Ma l'operazione è complicata

© foto di Imago/Image Sport

Con l’approdo di Antonio Conte in panchina, l’Inter è destinata ad essere una delle protagoniste del prossimo mercato. Stando a quanto riportato dal Mirror, uno dei principali obiettivi è Romelu Lukaku, attaccante che vuole lasciare il Manchester United e gradirebbe ben volentieri la destinazione milanese. L’operazione è comunque complicata perché si parla di cifre molto alte, sia per quel che riguarda l’ingaggio che per il costo del trasferimento.