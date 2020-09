Inter, sei proposte per Joao Mario da Premier, Liga e Turchia. No dei nerazzurri al prestito

Come si legge su FcInterNews.it, il rientrante ed esubero Joao Mario attende di capire cosa riserverà lui il futuro, dopo il periodo trascorso in prestito alla Lokomotiv Mosca. Sarebbero sei le società che si sono presentate con un interessamento ai vertici dell'Inter: Leeds, Newcastle e West Ham in Premier League, Betis e Valencia in Liga e i turchi del Galatasaray. Al momento, però, il problema principale risiede nella formula: Suning, per ora, esclude categoricamente la possibilità di cedere nuovamente in prestito il portoghese, auspicando una conclusione definitiva del rapporto dopo quattro anni tutt'altro che esaltanti.