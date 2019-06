Inter, sempre più Barella: a giorni summit con il Cagliari

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Una rincorsa lunga dodici mesi. Quella che l’Inter ha preso su Barella e che vuole far fruttare ad un anno di distanza sbaragliando la folta concorrenza che si è affacciata sul gioiello del Cagliari. L’incontro di ieri con l’agente del centrocampista Beltrami (procuratore anche del nerazzurro Nainggolan) è stato utile per confermare la posizione di vantaggio dei milanesi nel rush finale, anche se ora sarà tempo di accordo tra le due società. Un incontro tra le parti è previsto a breve, a giorni, e servirà per iniziare a discutere delle contropartite tecniche potenzialmente gradite per far decollare l’operazione. Alcune gradite sul fronte sardo ma blindate da quello nerazzurro (Bastoni, Esposito) ed altre come Colidio e Dimarco sulle quali lavorare. Si entra nel vivo, e l’Inter che con Conte cerca almeno un centrocampista per dare verve e qualità al reparto vuole partire proprio da Barella.