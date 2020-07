Inter sempre più in pole per Tonali: la fumata bianca può arrivare a inizio agosto

L'Inter sempre più in pole position per Sandro Tonali: secondo quanto riferito da Tuttosport, l'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato attorno ai 35 milioni di euro. La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare dopo la gara che vedrà impegnati Conte & Co contro il Getafe in Europa League.