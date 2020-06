Inter, sempre pole per Kumbulla: un vantaggio da concretizzare

Nonostante le indiscrezioni dei giorni scordi legate ad un inserimento da parte di altre società nel destino di Kumbulla, il centrale difensivo dell’Hellas Verona rimane prepotentemente nell’ottica di rafforzamento dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti accumulato un vantaggio sostanziale rispetto alla comunque folta concorrenza: divario che solo una repentina frenata da parte dei meneghini potrebbe azzerare riportando in auge candidature di altro genere sempre provenienti dal nostro campionato. Di fatto, allo stato attuale delle cose, l’Inter ha allungato la presa su uno dei più promettenti difensori del nostro campionato e dovrà essere in grado di tramutare questa distanza concretizzando l’affare. In casa Inter, peraltro, non si chiude totalmente neppure all’ipotesi di lasciare il giocatore per un’ulteriore stagione in prestito al Bentegodi, con la volontà comunque ferrea di controllarne il destino. L’Inter e Kumbulla: un matrimonio che si avvicina.