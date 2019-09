© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha commentato così il primo tempo della gara contro la Sampdoria (0-2 per i nerazzurri, ndr) ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto un impatto importante, soprattutto su un campo difficile come questo. Abbiamo preparato bene la gara in poco tempo, stiamo creando tanto e dobbiamo fare almeno un altro gol. Io fortunato sui gol? C'è molta fortuna, quello sì. È andata bene (ride, ndr)".