Inter, Sensi ancora out: serve un consulto specialistico

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi resta out. Il centrocampista non sta ancora bene, avverte ancora fastidio all'adduttore della gamba destra e salterà anche la sfida di oggi con la Spal. Come riferito dall'Inter, presto per lui ci sarà un consulto specialistico. "Sensi si è fatto male la prima volta contro la Juve, il 6 ottobre. È uscito al 34’ della sfida con i campioni d’Italia e sembrava che il malanno fosse una cosa di poco conto: gli esami avevano accertato una «elongazione agli adduttori della coscia destra", si parlava di pericolo scongiurato e di rientro il 23 ottobre con il Borussia - ricorda la Gazzetta dello Sport -. La realtà, però, ha preso una direzione ben diversa e, dopo la Juve, Sensi è riuscito a giocare solo gli ultimi 22 minuti a Dortmund. Per il resto, due panchine (solo per fare il tifo ai compagni) e 6 partite da non convocato tra Serie A e Champions. Colpa di un risentimento al muscolo psoas in allenamento il 17 ottobre e della difficoltà a recuperare del tutto. Sembrava che la nuova sosta per le nazionali potesse dare una mano ma non è stato così". Se non è allarme, poco ci manca. E Antonio Conte incrocia le dita: con Barella ai box fino al 2020, recuperare Sensi sarebbe vitale da qui a Natale.