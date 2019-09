© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha analizzato ai microfoni di InterTV la vittoria sulla Sampdoria arrivata anche grazie a una sua rete: “Sono felice per la vittoria e anche per il mio gol, cerco sempre di migliorarmi. Oggi è andata bene e abbiamo conquistato tre punti importanti per noi. Non è mai scontato venire a Genova e vincere, ma siamo stati bravi sopratutto a chiuderla col terzo gol – continua Sensi parlando poi del Barcellona in Champions – Sarà una partita difficilissima, li conosciamo bene, ma dopo la partita di oggi sappiamo chi siamo e ci faremo trovare pronti. Ancora non sappiamo a che punto siamo, vedremo nei periodi più difficili, ma noi dobbiamo lavorare per non farci trovare impreparati".