© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV a margine della sfida contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni al suo rientro in campo dopo l'infortunio: "Ringrazio il mister per le belle parole, che mi danno uno stimolo per fare ancora meglio. Il campo mi è mancato: sono stati due mesi difficili, ma ora sono molto contento di essere tornato, di aver fatto uno spezzone di gara. I tifosi con quell'ovazione mi hanno fatto venire i brividi: queste esperienze mi sono mancate davvero tanto, ora sono felice. Ho sofferto tanto, perché lavorare a parte ad Appiano e vedere le partite dalla tribuna non è stato facile. Siamo contenti del risultato, di finire questo anno con una vittoria: soprattutto perché giocavamo in casa e non volevamo deludere i nostri tifosi".