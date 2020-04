Inter, Sensi e Barella presente e futuro: 45 milioni per il riscatto dei due giocatori

La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del riscatto da parte dell'Inter di Stefano Sensi e Nicolò Barella. Al termine della stagione il loro prestito oneroso si trasformerà in trasferimento definitivo e il loro riscatto peserà sul bilancio nerazzurro per 45 milioni complessivi: 25 per l’obbligo di Barella, 20 per il diritto su Sensi. Una bella somma considerando la crisi attuale e gli scenari dell’economia mondiale futura, ma in fondo anche un affare se si prende in considerazione quello che hanno dimostrato di poter fare insieme. Appena 5 le presenze da titolari in A, ma il loro riscatto è la base delle mosse future.