Inter, Sensi e la strada di Barella: è tempo di fare sul serio

Nella gara della Sardegna Arena, nel pieno della frustrazione per cercare di recuperare un risultato che non arrivava, Antonio Conte si è affidato anche a Stefano Sensi. Il centrocampista tascabile dell’Inter, pur non avendo inciso in maniera evidente per quello che è poi stato l’esito finale del match, ha comunque lasciato intravedere alcune delle caratteristiche che lo avevano reso imprescindibile nella fase iniziale della passata stagione, e che farebbero maledettamente comodo ai nerazzurri anche in quella attuale. Cambio di passo, tempi di inserimento e capacità di creare superiorità numerica sono caratteristiche delle quali gli altri interpreti della linea mediana interista non dispongono, e che potrebbero consentire all’ex Sassuolo di interpretare nella maniera più efficace possibile il ruolo di mezzala al fianco di Barella e Brozovic. Il rimpianto per le tante vicissitudini fisiche che hanno contraddistinto l’esperienza di Sensi in maglia nerazzurra sono proprio legate all’upgrade che ha invece contraddistinto la crescita di Barella: arrivato a Milano come prospetto molto promettente, il sardo si sta affermando alla stregua di uno dei migliori tuttocampisti del continente. Sensi ha il delicato compito di prendere per mano l’Inter, renderla imprevedibile e recuperare il tempo perduto. Le sue qualità glielo potrebbero consentire, Conte si augura che già stasera ci possa essere qualche dimostrazione concreta che la strada sia quella giusta.