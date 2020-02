Inter, Sensi: "Farò di tutto per esserci con il Milan. Eriksen il top"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby di domenica prossima contro il Milan: "Sto bene, sto lavorando per essere al 100% per la stracittadina. Farò di tutto per essere pronto".

Ha sofferto negli ultimi mesi?

"Sì, tanto. Questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra. Sono cose che capitano e che fanno parte del nostro mestiere".

Come se ne esce?

"Si cerca di trovare un qualcosa da cambiare per prevenirne altri. Si lavora sempre, siamo sempre concentrati e lo farò anche in questa settimana in vista del derby".

Come vive il paragone con Iniesta?

"Sono frasi che fanno piacere ma Iniesta è unico e non ce ne saranno altri come lui. Abbiamo caratteristiche simili ma non sono come lui".

Per lo Scudetto sarà lotta a tre?

"Vogliamo rimanere attaccati alla juve, la Lazio sta facendo molto bene. Noi lavoriamo per non commettere errori per per portare punti a casa".

Fa paura Ibrahimovic?

"Più che paura penso che si debba stare attenti. Ha cambiato volto al Milan. Noi vogliamo fare sempre qualcosa in più, prepareremo la partita, il derby è una gara a sé".

Cosa pensa degli ultimi arrivati, Eriksen, Young e Moses?

"Christian ci darà quel qualcosa in più, ha esperienza e qualità ed è al top da anni. Deve ambientarsi, ci parliamo già e ci sta facendo vedere grandi cose in campo. Con lui possiamo fare il salto di qualità".

Conte vi sta già caricando per il derby?

"Il mister è sempre carico, ci dà entusiasmo e ci dice sempre quello che dobbiamo fare in campo".

Con che percentuale sarà in campo domenica?

"Non lo so, chiedetelo al mister".

Come avete visto Padelli contro l'Udinese?

"Con lui siamo tranquilli, non sappiamo se Handanovic ci sarà ma Daniele è a un buon livello".