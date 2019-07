Inter, Sensi: "Il lavoro con Conte procede bene. Ma c'è da lavorare tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Sensi, centrocampista nerazzurro, ha parlato ai microfoni di InterTV in seguito alla sfida contro la Juventus. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate: "Il mister ci aveva chiesto alta intensità, di andarli a prendere in campo aperto. Noi abbiamo fatto questo. Il primo tempo è stato ottimo, poi nella ripresa ci siamo un po' abbassati nei primi minuti e forse anche per l'alta intensità dei primi 45' e per il caldo. Stiamo cercando di mettere in campo quello che ci chiede il mister. Lavoriamo giorno dopo giorno. Ci sono stati buoni spunti, abbiamo fatto bene in fase difensiva dove contro lo United non siamo stati eccelsi. Dobbiamo solo continuare a migliorare per fare ancora di più".

Sul suo momento personale: "Gioco al fianco di grandi calciatori, quindi mi trovo bene. Dobbiamo essere capaci di leggere le situazioni di gioco: quando attaccare e quando invece gestire la palla. Sicuramente c'è da lavorare tanto: dovremo svolgere un duro lavoro prima dell'inizio del campionato".