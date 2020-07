Inter, Sensi in gruppo col Getafe. Lo stop di Vecino può avere ripercussioni sul mercato

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Inter in vista della prossima sfida con l'Atalanta e più in generale del finale di stagione che vedrà i nerazzurri impegnati in Europa League. Proprio per la sfida contro il Getafe dovrebbe rientrare in gruppo Stefano Sensi, una notizia positiva per Conte che avrà così un'arma in più a disposizione in panchina. La situazione che preoccupa maggiormente è quella di Matias Vecino: il centrocampista ha chiuso anzitempo la stagione e dovrà stare ai box almeno due mesi. Un lasso di tempo che complica anche i piani cessione, ora tutt'altro che scontata secondo il quotidiano.