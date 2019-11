Inter, Sensi in panchina ma per lui niente riscaldamento pre-partita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi non ha svolto il consueto riscaldamento pre-partita con i compagni di squadra. Nonostante il suo nome figuri in panchina, il centrocampista dell'Inter difficilmente scenderà in campo anche solo per qualche minuto nella sfida contro l'Hellas Verona che avrà inizio tra pochi minuti.

Clicca qui per la diretta testuale di Inter-Hellas Verona.