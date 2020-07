Inter, Sensi: "Mi sono meritato questa maglia. Conte? Con lui aumenta la concentrazione"

vedi letture

Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha parlato della sua stagione e di altri temi in un'intervista all'interno del Matchday Programme di Inter-Napoli. Queste le sue parole: "Ho sempre creduto nelle mie potenzialità, ma c'è molta più soddisfazione nel guadagnarsi un traguardo come l'Inter un pezzetto dopo l'altro: ti fa capire che te lo sei meritato. Non mi aspettavo un inizio così ma soprattutto non mi aspettavo di vedere da subito i tifosi indossare la maglia con il mio nome: è un qualcosa che mi fa venire la pelle d'oca, non mi era mai successo di sentire così tanto affetto".

Cosa pensa di Conte?

"Mi ha fatto capire che posso essere adatto per un calcio a 360 gradi e che l'applicazione è fondamentale. Con lui in panchina aumenta la concentrazione".