Inter, Sensi: "Non vedo l'ora di iniziare. Conte mi farà crescere ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Queste le sue parole: "Sono molto contento, ho visto quanche faccia della mia nuova famiglia, persone molto socievoli e alla mano. I tifosi mi hanno accolto alla grande ed è già un ottimo punto di partenza".

Cosa si aspetta dalla prossima stagione?

"Sarà un'annata dura e di grande lavoro. L'Inter vuole tornare a essere quella squadra che si merita di essere, un grande club a livello europeo. Ci sono tutti i presupposti per riuscirci".

Che sensazione le dà essere arrivato in una società come l'Inter? La Champions League?

"La sensazione è indescrivibile, non me lo sarei mai aspettato. Voglio lavorare duro per farmi trovare pronto dal mister".

Che cosa la stuzzica di più del lavorare con Conte?

"È un allenatore importante, che ha una mentalità vincente, ti fa molto crescere e non vedo l'ora di iniziare".

Un messaggio ai tifosi?

"Avere tutto il loro calore è importante, siamo contenti e speriamo di dare loro grosse soddisfazioni".