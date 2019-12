© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Dejan Kulusevski è sempre in orbita Inter e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del club nerazzurro che potrebbe spingere sull'acceleratore nel caso in cui i tempi di recupero di Stefano Sensi dovessero allungarsi. Serve una trattativa con l'Atalanta proprietaria del cartellino e serve anche il consenso sia del Parma, che lo ha in prestito fino a fine stagione, che dello stesso giocatore, pronto a giocarsi le sue carte per una convocazione all'Europeo con la Svezia. Il corteggiamento dell'Inter, secondo la rosea, si fa insistente e le parti non possono rimanere insensibili a tutto questo.