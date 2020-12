Inter, Sensi rassicura i tifosi e Conte: "Pronto a iniziare"

Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi attraverso un proprio post su Instagram sembra rassicurare i tifosi nerazzurri sulla sua presenza nella gara di domani contro lo Shakhtar Donetsk decisiva per il futuro in Champions League della squadra di Antonio Conte. Sensi non aveva giocato contro il Bologna in campionato perché definito non pronto dal tecnico che però domani, causa l'assenza di Vidal e Barella, potrebbe schierarlo dal primo minuto. "Pronto a partire" è il messaggio del centrocampista che si candida così a una maglia da titolare.