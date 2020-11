Inter, Sensi: "Sono incazzato. È ora di lasciarsi alle spalle sfortune, problemi fisici, ostacoli"

vedi letture

Stefano Sensi, ancora fuori causa per infortunio, stavolta finito ai box da un mese per un risentimento muscolare, si sfoga su Instagram. Il centrocampista dell'Inter racconta così il suo calvario: "Non è stato un periodo facile. Una serie di infortuni hanno rallentato il mio percorso professionale. La mia vita. Non poter fare quello che amo con serenità mi ha tolto il sorriso. Sono una persona responsabile, da sempre quando cado faccio di tutto per rialzarmi e tornare più forte. Mi fa incazzare non essere riuscito a dare il mio contributo, non aver potuto dare il mio meglio alla società, allo staff, ai nostri tifosi che hanno sempre dimostrato stima nei miei confronti. Sto lavorando al massimo delle mie possibilità ogni giorno, ce la sto mettendo tutta, senza pause né scuse. È ora di lasciarsi alle spalle sfortune, problemi fisici, ostacoli che mi hanno costretto a frenare. A presto e sempre forza @inter 🖤💙".