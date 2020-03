Inter, Sensi: ti aspetta un finale ricco e delicato. Riscatto certo dal Sassuolo

vedi letture

Meglio evitare paragoni scomodi con Juan Sebastián Verón che ha vinto in Italia, in Inghilterra e nella sua Argentina. I paragoni sono scomodi sempre. Piuttosto Stefano Sensi a tornare in forma al cento per cento. Di quello ha bisogno l'ex Sassuolo. Diciamo ex perché l'Inter, in questo senso, è in parola con l'ad dei neroverdi Carnevali e perciò a fine stagione, nonostante il lungo infortunio cominciato con un trauma allo scafoide del piede sinistro, continuato con l’elongazione dell’adduttore procuratosi in occasione di Inter-Juventus al Meazza e, in ultima istanza, terminato con un risentimento del muscolo psoas sopraggiunto nel corso di una seduta di allenamento ad Appiano, verrà regolarmente riscattato dal club di Suning per la cifra - comunque irrisoria - di 25 milioni di euro. Certo Conte farebbe carte false per riavere la scheggia impazzita di inizio stagione capace, in un solo mese, di mettere a segno tre gol e quattro splendidi assist in Serie A. Poi, però, il calvario. Lo stop forzato di queste settimane, anche se a casa con la dolce metà, sono ossigeno per il classe 95' di Urbino, comunque già pronto per rimettersi nuovamente a disposizione del tecnico ex Chelsea. Per Sensi sarà un finale di stagione parecchio ricco, quanto delicato: per il finale di campionato, per la caccia alla conquista dell'Europa League, per l'interessamento concreto da parte del Barcellona e, non ultimo, per tornare a far esplodere San Siro. Come all'inizio della sua avventura nerazzurra. Come, in fondo, ha sempre sognato di fare.