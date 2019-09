© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi è intervenuto oggi ai microfoni di Sky parlando dell'esordio in Champions, ormai imminente per la formazione nerazzurra: "Abbiamo lo Slavia Praga e sarà una partita tosta, nelle competizione europee non ci sono partite facili. Il nostro è forse il girone più tosto, ma dovremo lavorare per dare filo da torcere a tutti. Barcellona? Sarà una emozione incredibile giocare al Camp Nou ma il Barcellona è più avanti, ora pensiamo a vincere, fare prestazione e più gol possibili".