Inter, senti Braida: "Lautaro il futuro, non sacrificarlo. L'addio di Messi al Barça è pura utopia"

vedi letture

"Faccio parecchia fatica a immaginare Leo Messi lontano da Barcellona: lì è il re indiscusso, arrivò da ragazzino e chiunque gli vuole bene. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia". A parlare, a gazzetta.it, è direttamente Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e proprio del Barcellona: "Nella vita, come nel calcio, mai dire mai - sottolinea Braida commentando le voci delle ultime ore su una possibile e clamorosa trattativa per portare all'Inter il campione argentino -. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio non riesco a trovare neanche un motivo. Messi è una persona meravigliosa e a livello economico guadagna cifre importantissime. Lui e il Barça sono perfetti insieme".

Inoltre, parlando del possibile sacrificio di Lautaro Martinez - secondo vari rumors possibile partente da Milano e obiettivo di mercato del Barcellona -, lo stesso Braida ha un’idea chiara: "È giovanissimo e rappresenta il futuro: se l’Inter vuole puntare al massimo, e quindi ad alzare qualche trofeo, deve ripartire da lui".