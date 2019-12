Dagli studi di Tiki Taka, in onda su Canale 5, non mancano le considerazioni di un Antonio Cassano che al solito non ha peli sulla lingua, né paura di esprimere il proprio pensiero. L'ex attaccante, tra le altre, di Roma, Milan e Real Madrid ha parlato anche di un protagonista di un'altra sua ex squadra, l'Inter: Lautaro Martinez. Cassano spiega: "Questo qui è stato un grandissimo movimento di mercato di Ausilio, che l'ha preso tempo fa e adesso, nel calcio di oggi, parliamo di un giocatore che vale 150 milioni di euro".