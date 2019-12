© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud è uno degli attaccanti accostati con maggiore insistenza all’Inter per il mercato di gennaio. Il francese non sta trovando molto spazio al Chelsea con l’avvento di Frank Lampard in panchina e per questo potrebbe andare via nella sessione invernale. Ai microfoni di Dauphiné Libéré, il giocatore ha rivelato qualche dettaglio sul suo futuro: “Per il momento sono un giocatore del Chelsea - ha esordito -. Ho ancora qualche partita da giocare con questo club prima dell’apertura del mercato. Poi si siederemo attorno a un tavolo e prenderemo la miglior decisione per me. Un ritorno in Francia è una delle possibili soluzioni”, ha ammesso Giroud. Sul centravanti ci sono anche diverse big di Ligue 1, su tutte Marsiglia, Bordeaux e Lione.