© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Olanda e Irlanda del Nord, il ct oranje Ronaldo Koeman ha commentato le sue scelte di formazione. In particolare, Rambo ha spiegato le assenze di Wijnaldum, Depay e De Vrij: "Ho preso la decisione di proteggere Depay, martedì con l'Estonia sarà più facile. Wijnaldum ha già giocato male lo scorso fine settimana e inoltre ha subito un doppio colpo all'inizio di questa settimana. Non si è ancora allenato in maniera completa. E nemmeno Stefan è al 100%".