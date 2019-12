© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olivier Giroud potrebbe partire a gennaio. Su di lui c'è l'Inter e lo sblocco del mercato in casa Chelsea potrebbe fornire l'assist decisivo. Franck Lampard, allenatore del Chelsea, ha chiarito la situazione in conferenza stampa: "Di tutti i calciatori che sono qui non parlo in relazione a gennaio. Sono contento che Giroud resti, così come per ogni giocatore. Voglio che giochino per il Chelsea. E sono felice perché Giroud, come gli altri, mostra grande professionalità in allenamento".