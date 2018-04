Inter, senti Martinez: "La proposta dei nerazzurri è la più affascinante"

Fonte: fcinternews.it

Intervistato da TyC Sports, Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda, è tornato sulla decisione di accettare la proposta dell’Inter di aggregarsi alla corte nerazzurra la prossima estate: "Quella dell’Inter è stata la proposta che mi ha convinto e affascinato di più. Ho scelto loro anche per l'interesse che hanno mostrato nei miei confronti, che altri club non hanno avuto. La Nazionale? Mi hanno accolto molto bene. In alcuni dettagli si nota la differenza tra il giocatore d'élite europeo con quelli che militano nel nostro campionato. Senti la differenza nel tocco fisico, nei controlli, nei passaggi. Lì poi i campi sono messi meglio e si gioca con più rapidità".