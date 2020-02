vedi letture

Inter, senti Messi: "Lautaro spettacolare, somiglia a Suarez. Sarebbe bello averlo al Barcellona"

Il Barcellona, non è mistero, segue da tempo Lautaro Martinez e sul possibile acquisto dell'attaccante dell'Inter si è espresso anche Lionel Messi, in una lunga intervista rilasciata al Mundo Deportivo: "Lautaro è spettacolare, impressionante, diventerà un gran giocatore e lo sta dimostrando. È bravo nell'uno contro uno, segna molto, si muove bene in area. Ha qualità. È completo. Ha molto in comune con Suarez. Tutti i buoni giocatori si adattano a giocare tra di loro. Luis potrebbe aiutarlo ad adattarsi. Vederli assieme? Vorrei che potessero venire tutti e provare a vincere tutto".