Inter, senti Sissoko: "Non sto andando via dal Tottenham"

Vi abbiamo raccontato dell'incontro avvenuto oggi fra la dirigenza dell'Inter e gli intermediari che curano il possibile approdo in nerazzurro di Moussa Sissoko. Sul tema, però, interviene (a gamba tesa?) lo stesso centrocampista del Tottnahm, che in un live su Instagram ha così risposto a un tifoso degli Spurs: "Non me ne sto andando via, se non ti piace smetti di seguirmi".