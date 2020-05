Inter, senti Timo Werner: "Se lascerò il Lipsia non sarà per il Bayern Monaco"

Nel mirino anche dell'Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez, l'attaccante francese del Lipsia Timo Werner - in una intervista concessa al quotidiano tedesco 'BIld', ha escluso la possibilità di trasferirsi al Bayern Monaco in futuro: "Il Bayern è un club fantastico, non bisogna nemmeno discuterne. E Hansi Flick ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo allenatore. Ma se in futuro dovessi decidere di cambiare squadra, preferirei fare un passo all'estero piuttosto che in un altro club di Bundesliga. Naturalmente, andrei solo in un club il cui apprezzamento reciproco sarebbe massimo".

Oltre all'Inter, anche Barcellona e soprattutto Liverpool stanno seguendo Werner con particolare interesse.