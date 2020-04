Inter, senti Vertonghen: "Voglio firmare per il club giusto"

Jan Vertonghen, difensore in scadenza con il Tottenham, accostato anche all'Inter, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Play Sports Kot : "Voglio firmare con il club giusto. Potrebbe essere il Tottenham o un altro club. Deve essere un club ambizioso, voglio giocare in Europa perché la Nazionale è importante per me".