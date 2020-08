Inter, senza Brozovic perdi la tua fonte di gioco. Pesano soldi e incompatibilità con Eriksen

Epic Brozo e qualche uscita fuori luogo sui social. Da quando è arrivato all’Inter, Marcelo Brozovic ha spesso e volentieri diviso i tifosi nerazzurri. Oggetto misterioso nelle prime due stagioni e mezzo, poi reinventato regista da Spalletti con buoni risultati. C’è chi lo considera intoccabile e chi vorrebbe salutarlo, anche se la sensazione è che negli ultimi tempi il sentimento popolare penda dalla seconda parte. E pure le intenzioni della società che, a patto di mettere a bilancio una corposa plusvalenza, pare pronta a privarsene.

Una cessione sottovalutata? Dal 2015 a oggi, al croato è stato costantemente imputato un mancato salto di qualità. Che sia vero o meno, è con ottime probabilità una questione di percezione, perché il livello raggiunto da Brozo è sembrato molto stesso più che sufficiente ad assicurargli un posto da titolare in una rosa d’alta classifica. E comunque (come minimo) all’altezza del resto della squadra. Un numero su tutti: 200 presenze e 23 gol. Un centrocampista non si valuta solo da questo ma, da quando è arrivato all’Inter, soltanto quattro nerazzurri hanno segnato più di lui e sono tutti giocatori offensivi: Lukaku, Lautaro, Icardi e Perisic.

Il fulcro della squadra. Brozovic ha più presenze di molti giocatori passati da San Siro in questi anni, vero. Ma il dato sui gol serve a introdurre un altro concetto: stiamo parlando di un giocatore centrale, nell’Inter di oggi. Al netto di valutazioni soggettive, è un dato di fatto che, cedendo Brozovic, la Beneamata non si priverebbe di un giocatore qualsiasi, e neanche di uno importante, ma del fulcro della squadra. Qualche statistica? Nella stagione appena conclusa Brozovic, che in assoluto è stato il quarto calciatore della Serie A per passaggi effettuati e il quinto per passaggi riusciti, è stato per distacco il nerazzurro migliore in questi fondamentali, con una media di 65 passaggi a gara. Curiosamente, lo segue un altro giocatore sull’uscio come Skriniar. E il secondo centrocampista in questa graduatoria è Barella, che di passaggi a partita ne ha fatti “appena” 44 in media, peraltro con una percentuale di riuscita più bassa (90% del croato contro 83,7% dell’italiano). Piaccia o meno, il gioco dell’Inter, in una stagione che ha visto la squadra di Conte chiudere al secondo posto sia in Serie A che in Europa League, è passato quasi sempre dai piedi di Brozovic. Si può cambiare, certo, ma serve oculatezza.

Pesa l’incompatibilità con Eriksen. Cosa può spingere una squadra a vendere la propria principale fonte di gioco, al termine di un’annata comunque positiva? Lasciamo da parte i comportamenti fuori dal campo: negli ultimi giorni, per esempio, Brozovic è stato protagonista di un diverbio social con un tifoso, ma sono episodi che possono al massimo fare da contorno a una decisione così cruciale. Sicuramente, la presenza di offerte interessanti (e il PSG sembra pronto a formularne una molto ricca), per un giocatore a bilancio per 2 milioni di euro, fanno gola. C’è di più: in questo quadro di Brozovic fulcro del gioco, è stata piuttosto evidente l’assoluta incompatibilità con Christian Eriksen, grande acquisto di gennaio. Ogniqualvolta hanno giocato insieme, sono finiti per pestarsi i piedi: alla fine, Conte ha smesso di provarci e a spedito il danese in panchina, affidandosi al regista croato, più dentro ai meccanismi di squadra. Con la nuova stagione, è probabile che la scelta sia opposta, valorizzando il nuovo acquisto, alzando il baricentro, costruendo alle spalle di Eriksen un centrocampo più muscolare (Barella-Vidal, Barella-Tonali?) e che deleghi a lui la creazione di trame di gioco. Saranno più convincenti di quelle di Eric Brozo? Chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che perde e non sa quel che trova.