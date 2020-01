Inter, senza intensità, identità e fame sarà durissima

Eventualmente, con Ashley Young, Eriksen, Giroud (sempre che si riesca a piazzare Politano) e Moses, l’Inter ridurrebbe drasticamente il gap numerico con la Juventus (ora a +4 in classifica), ma non basterà. Nonostante l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio abbiamo intenzione di chiudere il mercato di gennaio col botto, la Juventus resterebbe comunque avanti per abitudine alla vittoria, tasso tecnico ancora superiore, freddezza e spietatezza.

Ecco perché Conte ha assolutamente ragione quando parla di una «squadra in costruzione e che lavora da soli sei mesi: o andiamo sempre con il motore a ritmi alti oppure facciamo fatica a vincere a Lecce come fanno altri a velocità di crociera». Il marchio di fabbrica contiano (ampiezza, gioco a memoria, verticalizzazione e intensità) al Via del Mare era sparito. Mai come prima in questo campionato, Samir Handanovic e compagni hanno creato, trovato anche il gol con Romelu Lukaku (ingiustamente annullato per carica su Gabriel), senza comunque mostrare quell’identità fortissima che l’ex ct è riuscito a trasferire pure in tempi immediati. Se succede, la vittoria quasi certamente non arriva. I cali di tensione sono costati all’Inter l’eliminazione in Champions League. Purtroppo, forse, non è bastato per comprendere a fondo la dura lezione.