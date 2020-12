Inter, senza scudetto addio a Conte: Allegri sullo sfondo almeno fino a giugno

Secondo quanto riportato da La Stampa, solo la vittoria dello scudetto salverà Antonio Conte da un addio all'Inter al termine di questa stagione. Il flop in Champions non ha scalfito la fiducia del club, anche per motivi economici ovviamente visto il contratto da 12 milioni a stagione, ma in caso di mancata conquista del titolo, senza impegni europei a provare fisicamente e mentalmente la squadra, arriverà il divorzio. Massimiliano Allegri resterà dunque sullo sfondo fino almeno a giugno, poi potrebbe prendere il posto del tecnico salentino nel caso in cui le cose non dovessero andare come pianificato da Zhang.