Inter, senza Supercoppa chiederà il rinvio della prima giornata di Serie A

L'Inter potrebbe chiedere di rinviare la prima partita di Serie A nel caso in cui non dovesse vincere l'Europa League e dunque non dovesse giocare la Supercoppa. A quel punto potrebbe rinviare l'inizio della propria stagione al 26 (slittando la prima giornata al 30 in un turno di recupero infrasettimanale), prendendo qualche giorno in più per preparare l'esordio, considerando che il raduno verrà presumibilmente fissato il 6 settembre. 10 massimo 15 giorni di riposo dunque e poi di nuovo al lavoro, anche se fare piani prima del confronto club-Conte, è comunque molto complicato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.