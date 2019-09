© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la visita al centro sportivo di Appiano Gentile Zhang Jindong, patron dell'Inter, questa sera si è incontrato con Massimo Moratti, ex numero uno nerazzurro per una cena. Con loro anche tutta la dirigenza dell’Inter e una serie di ospiti cinesi. Zhang Sr. sarà domani a San Siro per assistere all'esordio della formazione di Antonio Conte in Champions League contro lo Slavia Praga. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.