William Carvalho è vicino al Betis Siviglia ma l'Inter non sembra essere intenzionata a lasciarselo scappare senza provare a inserirsi nuovamente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri devono però fare una mossa il prima possibile, per evitare che il centrocampista, prima alternativa a Moussa Dembele, firmi per il club spagnolo.