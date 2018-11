Inter, serve Lautaro Martinez: il talento non può attendere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’estate nerazzurra è stata contrassegnata, tra le altre cose, dallo stupore per il rendimento fornito da Lautaro Martinez. Un attaccante che aveva dimostrato di potersi adattare a condividere gli spazi con Mauro Icardi, garantendo quella fame di incidere che serve come il pane ad un collettivo che non ha nella qualità il suo pezzo più forte. Accrescere il palleggio e le possibilità di giocare determinanti chiedendo ad un attaccante di formarsi in una posizione nella quale aveva dimostrato di potersi affermare sembrava una buona prospettiva, naufragata però dopo la sconfitta con il Sassuolo alla prima giornata come se proprio l’esperimento fosse stato la causa del passaggio a vuoto. A due mesi e mezzo di distanza, ad ogni modo, pare evidente come il processo di inserimento del Toro tra i papabili titolari non sia più demandabile, specie in considerazione delle qualità delle altre squadre di vertice del nostro campionato in fase avanzata. Quando i giochi si fanno seri, la Juventus schiera l’artiglieria pesante chiedendo a ciascuno dei suoi fuoriclasse di unire il sacrificio fisico Alle proprie doti tecniche. Lo stesso sta imparando a fare il Napoli, mentre in casa Inter il prospetto di attaccante più importante d’Argentina non trova spazio. Perché continuare a privarsene?