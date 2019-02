Inter, serve un Godin pure a centrocampo. Svelati i sogni di Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandi sogni anche per il centrocampo. Nelle recenti interviste Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha confermato che questa squadra può e deve migliorare. Il dirigente nerazzurro - scrive 'Tuttosport' - è alla ricerca di vincenti d'esperienza, sulla scia di quel Diego Godin già bloccato per giugno. E li sta individuando soprattutto per rinforzare la linea mediana.

I grandi sogni di Marotta, si legge, sono Modric e Kroos del Real Madrid, Rakitic del Barcellona e Kovacic, proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Chelsea. Quest'ultimo ha già vestito la casacca nerazzurra, ma tornerebbe con ben altro bagaglio d'esperienza.