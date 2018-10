Inter, serve un Modric: non solo Veretout, idea Palacios. Sogno De Jong

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter a caccia di un Modric, secondo il Corriere dello Sport. Sfumato il croato, i nerazzurri cercano un regista. Detto di Jordan Veretout della Fiorentina, in questo momento il primo nome della lista, l'alternativa porta in casa River Plate, dove gioca il ventenne talento Exequiel Palacios. Piace sempre Nicolò Barella, non proprio un regista, mentre il sogno (quasi irrealizzabile) è Frenkie De Jong, valutato 60 milioni di euro dall'Ajax ma già seguito da tempo dal Barcellona.