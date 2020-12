Inter, serve una vittoria big. Con il Napoli chance per invertire la tendenza

vedi letture

Sei squadre in sei punti. Sono tutte lì. Quest'anno la squadra dominante, sempre che ce ne sia una, proprio non vuole venir fuori. L'equazione è facile. L'Inter può vincere questo scudetto se: riesce a trasformare la rabbia e la delusione post eliminazione dalla Champions in forza positiva, sfrutta al massimo l'assenza delle coppe (Conte in questo è maestro, si veda Juventus e Chelsea) per viaggiare a mille all'ora in campionato e in ultimo, non per importanza, comincia a fare la differenza negli scontri diretti con le grandi di questa Serie A. Eccolo il vero ostacolo, il vero "step" che i nerazzurri dovranno fare se intendono rimettere le mani sul tricolore dopo undici anni dall'ultima volta. Ad oggi l'Inter è mancata nelle partite decisive con due pari in trasferta (1-1 contro la Lazio all'Olimpico e a Bergamo contro l'Atalanta) e un ko nel derby con il Milan. Se ci mettiamo anche la doppia sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, il quadro si completa e subito appare chiaro. Al di là di alcune partite sofferte e per giunta non vinte contro squadre medio-piccole, quelle gare ruvide che un po' a tutte prima o poi bussano alla porta, mai come in questo torneo, è attraverso gli scontri diretti che si potrà arrivare fino in fondo e chiudere sul gradino più alto d'Italia. Mercoledì l'occasione per invertire la tendenza è servita su un piatto d'argento: a San Siro arriverà il Napoli e, questa volta, è ammesso un solo risultato.