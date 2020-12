Inter, serve vincere le due partite restanti. E sperare che Real-Gladbach non pareggino

Lo Shakhtar Donetsk batte il Real Madrid a sorpresa: ma a conti fatti, cosa cambia all'Inter? Ben poco, considerando che i nerazzurri anzitutto devono vincere a prescindere le due partite rimanenti. E sperare che Real Madrid-Borussia Monchengladbach non termini in pareggio, questo perché a parità di punti gli spagnoli sono in vantaggio negli scontri diretti con i nerazzurri.

Questi i vari scenari, considerando la vittoria dell'Inter a Monchengladbach e contro lo Shakhtar:

Real Madrid batte Borussia Monchengladbach: Real Madrid 10; Inter e Borussia Monchengladbach 8; Shakhtar 7. Inter qualificata grazie agli scontri diretti favorevoli contro i tedeschi, che retrocedono in Europa League. Real Madrid avanti come testa di serie, Shakhtar fuori.

Borussia Monchengladbach batte Real Madrid: Borussia Monchengladbach 11; Inter 8; Shakhtar e Real Madrid 7. Inter qualificata col Borussia Monchengladbach, Shakhtar in Europa League, Real Madrid fuori.

Real Madrid-Borussia Monchengladbach X: Borussia Monchengladbach 9; Real Madrid e Inter 8; Shakhtar 7. Borussia qualificato e testa di serie ai sorteggi degli ottavi di finale, Real Madrid agli ottavi come seconda classificata in virtù degli scontri diretti favorevoli contro l'Inter, che retrocede in Europa League. Shakhtar fuori.