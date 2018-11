Inter, serviranno tra i 40 e i 50 milioni di plusvalenze. Può partire un big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il futuro mercato dell'Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è giusto parlare di "manovra d’avvicinamento ragionata", che quest’anno ha portato ad allargare la rosa nerazzurra per sostenere il doppio impegno Champions, pur dentro i limiti del settlement agreement con la Uefa. L’Inter e i suoi dirigenti, infatti, dopo aver portato a casa con il dribbling dei giovani il traguardo dei 50 milioni (49,7 per l’esattezza) di plusvalenze la scorsa estate, entro il prossimo 30 giugno saranno chiamati alla replica, per una cifra stimata tra i 40 e i 50 milioni di euro. Siamo infatti ancora nei limiti temporali delle restrizioni Uefa. E qui si spiega l’esigenza di un incremento da parte del club nerazzurro del player trading, ovvero della compravendita dei calciatori. Anche perché molto difficilmente il traguardo 2019 sarà tagliato con l’aiuto dei giovani. La strada allora sarà probabilmente quella di una cessione pesante che in un colpo solo sistemi la questione.