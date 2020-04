Inter, Setien esce allo scoperto per Lautaro ma non ci saranno sconti sui 111 milioni

Dopo le affermazioni del tecnico del Barcellona Setien rilasciate ieri, che hanno confermato come i catalani siano pronti a muoversi per ottenere il cartellino di Lautaro Martinez, l'Inter si prepara a ricevere l'affondo ma con la ferma intenzione di non muoversi dalla valutazione di 111 milioni che è la cifra presente alla voce "clausola rescissoria" sul contratto dell'argentino.

I nerazzurri sono pronti anche a ragionare sulle possibili contropartite, con Arthur in cima alla lista ma anche pensando ad Alena, Firpo e Cucurella, senza scordarsi di Semedo, già uscito da diverse settimane. L'Inter tratterebbe solo un massimo di due contropartite, ma parte dal presupposto che preferirebbe incassare un lauto assegno piuttosto che formule fantasiose. La posizione interista è fortissima perché il contratto del Toro non è in scadenza e il giocatore non ha intenzione di forzare. Però allo stesso tempo, una trattativa prima o dopo andrà aperta, anche perché gli agenti dell'attaccante, col Barcellona stanno trattando da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.