Inter, sette ragioni per le quali battere il Frosinone è un obbligo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sarà facile pensare solo al Frosinone quando, appena dopo, il calendario propone Tottenham, Roma, Juve (in trasferta) e PSV (a Milano). Un viaggio affascinante quanto scabroso. Un percorso che, tenendo conto pure della sfida contro il Napoli a Santo Stefano, misurerà per davvero la stabilità e l’equilibrio dell’Inter. Detto questo una gara così non bisogna sottovalutarla mai, per una serie larga di ragioni. La prima: giocare dopo la sosta non è facile per nessuno, in nessuna circostanza. Seconda: le assenze per squalifica di Brozovic, imprescindibile per qualità e quantità, e per infortunio di Vrsaljko e Dalbert, due dei quattro terzini disponibili in rosa. Terza: dimenticare e reagire in fretta il brusco schiaffone atalantino che tanto ricorda quello di San Siro, scorso dicembre, quando di fronte c’era l’Udinese di Oddo è missione tutt'altro che leggera. Quarta: l'obiettivo stagionale non deve mutare in qualcosa di diverso, era e resta quello di centrare nuovamente un posto in Champions League. Quinta: il Frosinone, come quest’anno il Parma e l’anno scorso il Crotone, il già citato Udinese, il Toro e perfino il Pordenone, lascerà l’anima al Meazza. «Dobbiamo dare forte considerazione a qualsiasi avversario. L'Inter genera stimoli ulteriori nei suoi avversari, troveremo un avversario più forte del normale». Spalletti, uno che ne ha viste tante, è stato molto chiaro in questo senso. Sesta: Mancini, Kabak, Herrera, Barella, Modric, Martial, il mercato che incombe e la necessità di dimostrare che, già così, per il momento, la squadra è invece forte abbastanza per poter arrivare in fondo senza drammi. Settima: la tendenza a fare male con le piccole come l'anno scorso, quando da metà classifica in giù i nerazzurri abbandonarono quasi 30 punti. Trend non tanto differente negli ultimi cinque anni. Perciò, chiunque andrà in campo domani, vincere diventa un obbligo. Il famoso momento nel quale bisognerà andare oltre, ormai, è alle porte.