Inter, settimana blindata in vista del faccia a faccia mancato

Una settimana blindata per arrivare al faccia a faccia più atteso… che tuttavia non ci sarà. Il calcio ai tempi del Coronavirus propone anche situazioni come quella cui è chiamata l’Inter, nei giorni di vigilia della gara segnata presumibilmente in rosso sul calendario di Antonio Conte, quella del suo ritorno da avversario allo Juventus Stadium. In mezzo la formalità legata al ritorno di Europa League contro il Ludogorets, una pratica già sostanzialmente archiviata in Bulgaria, che si porterà in eredità novanta minuti a porte chiuse nei quali il dubbio sostanziale sarà legato alle dinamiche tattiche che il tecnico nerazzurro sperimenterà in vista dell’assalto al potere di domenica sera. Del resto, se come nella gara d’andata Conte dovesse dare ampio spazio al turnover, i titolari nerazzurri si presenterebbero al cospetto di Sarri, Ronaldo e Dybala senza aver disputato una gara ad alta tensione da ben 15 giorni, con la possibilità da un lato di essere agevolati dal punto di vista fisico, ma dall’altro più scarichi del previsto da quello nervoso. Tenere alta la tensione sarà dunque la parola d’ordine, magari accompagnata dal recupero del lungodegente Handanovic e dall’inserimento di Eriksen nei meccanismi di una squadra che in questi giorni vicini alla surrealtà, potrebbe anche decidere di cambiare pelle proprio in vista dell’appuntamento più importante. Con buona pace di chi non potrà assistere dal vivo allo spettacolo.